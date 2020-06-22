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Vali Erin; "Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir”

İHA

Vali Erin; "Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Urfalılar bir şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir” dedi.
Vali Abdullah Erin, Urfa’ya TBMM tarafından Şanlı unvanının veriliş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali erin mesajında, “22 Haziran 1984 tarihinin, şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin kahramanlarını onore eden önemli bir hadise olarak hatırlanması gerekiyor. Kurtuluş Savaşımızın zaferle taçlanmasına vesile olacak ruhun yeniden canlanmasına, tüm umutların tükendiği bir zamanda milletimizin moral bulmasına kaynak olacak destansı mücadele ortaya koyan Urfa halkı, şehrin adını değiştirecek kadar büyük bir mücadelenin sahibidir. 11 Nisan 1920’de tarihe altın harflerle yazılan bu mübarek şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu, ebediyen hafızalarda canlı tutacak en önemli hadise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Haziran 1984 tarihinde kabul edilen kanunla Urfa adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesidir” dedi.
TBMM’ye sunduğu teklifle Şanlıurfalıları onurlandıran bu hadisenin mimarlarından olan, Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Doğan’a da teşekkür eden Vali Erin, şehrin 35 yıl önce aldığı şanlı unvanını, 2016 yılında İstiklal Madalyası ile taçlandırdığını hatırlatarak, “Tarihini bilmeyen, geleceğine yön veremez. Milletçe birliğimizin, beraberliğimizin ve dirliğimizin temini adına nereden geldiğimizi, neler yaşadığımızı ve bugünkü seviyeye nasıl ulaştığımızı hatırlamak, gelecek nesillere bu bilinci aşılamakla mükellefiz. Çünkü şanlı tarihimiz, en az üzerinde yaşadığımız bu cennet vatan kadar, gölgesinde huzur bulduğumuz ay yıldızlı bayrağımız kadar sahip çıkmamız, korumamız gereken çok kıymetli bir mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş mücadelesinde Urfalı kahramanlara özgüven aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için can veren terörle mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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