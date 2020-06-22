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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan yaralı halde bulundu. Yaralı sırtlan ekiplerin ortak çalışmasıyla gece yarısı kurtarıldı.

Çizgili sırtlanı kurtarmak için gece yarısı seferber oldular

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan yaralı halde bulundu. Yaralı sırtlan ekiplerin ortak çalışmasıyla gece yarısı kurtarıldı.
Yaralı sırtlan ilçeye bağlı Takoran Vadisi'nde bir tekne kaptanı tarafından bulundu. Takoran Vadisi'ni gezmeye gelen ziyaretçilere tekne turu yaptıran Zübeyir Kanlıbıçak, baraj kıyısında suyun içinde yaralı bir hayvanı fark etti. Kanlıbıçak ve tura katılan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaralı sırtlanı olduğu yerden kurtaramayınca, yaralı hayvanın fotoğrafını çekerek Fırat Gezginler Kulübü’ne yollayıp yardım istedi.
Fotoğraflar incelendiğinde yaralı hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlan olduğu anlaşıldı. Olay, Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre Koruma Müdürlüğü Sorumlusu Hasan İzol ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Başkan Yardımcısı İzol’un girişimleri sonucu Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Belediye Çevre Koruma Müdürlüğü, İtfaiye, Fırat Gezginler Kulübü ve İlçe Tarım Müdürlüğünden oluşan ekipler gece saat 24.00 sıralarında kurtarma çalışması başlattı. Tekne ile bölgeye giden ekipler, suda yaralı halde ölmek üzere olan sırtlanı kurtardı. Tekne ile kıyıya ulaştırılan sırtlan, Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.
Tekne turu yaptırdığı sırada yaralı sırtlanı fark ettiğini söyleyen Zübeyir Kanlıbıçak, "İlk başta suda çırpınan bir hayvanın olduğunu gördüm, hayvanı kurtarmak amacıyla tekneyle kıyıya yanaştım ve bu esnada sırtlan olduğunu fark ettim. Bunu kurtarmaya çalıştık, tepki verdi biz de korktuk uzaklaştık, maalesef müdahale edemedik. Ben de fotoğraflarını çekerek Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı’ya fotoğraflarını gönderdim, sağ olsun oda gerekli yerlere bildirdi. Gece yarısı gelen ekiplerle birlikte yaralı hayvanı olduğu yerden kurtardık. Umarım hayvan sağlığına kavuşup, tekrardan doğaya kazandırılır" dedi
Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı da yaptığı açıklamada, "Şimdi saat gece bir. Gece uyurken bir telefonla uyandım, Takoran Kırsal Mahallesi'nde yaşayan Zübeyir kardeşimiz de beni arayıp, akşamüzeri tur düzenlerken bir yaralı sırtlana rastgeldiğini, kurtarmaya çalışırken kendilerine saldırdığı için yardım edemediklerini söyledi. Bizlerde hemen ilgililere, başta da Başkan Yardımcımız Hasan İzol’a ulaştık, o da sağ olsun Siverek’teki Çevre Koruma Müdürlüğü, itfaiye, İlçe Tarım ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü harekete geçirdi. Onların vasıtasıyla gece yarısı Takoran Vadisine geldik, sırtlanın görüldüğü yere gittik ve gerçekten halen yaralı sırtlan olduğu yerdeydi, ekip arkadaşlarımızla birlikte yaralı hayvanı olduğu yerden kurtardık" diye konuştu.

"Siverek insanı serttir ama çokta merttir"
Kurtardıkları sırtlanın nesli tükenmekte olan cinsten olduğuna dikkat çeken Akçalı, "Duyarlılıklarından dolayı Siverek insanını tebrik ediyorum, bir çok yerde bu gibi yırtıcı hayvanlara zarar verirken Siverek insanı gece yarısı dahi bir hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Onun için devamlı diyoruz, Siverek insanı serttir ama merttir, delikanlıdır. Bu manada bu duyarlılığı gösteren Zübeyir kardeşimize, Başkan Yardımcımız Hasan İzol’a ve kurtarma ekibinde olan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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