Siverek´te yaralı bulunan çizgili sırtlana tedavi

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<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, Takoran Vadisi'nde yaralı bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, tedaviye alındı.<br>Siverek'e 40 kilometre uzaklıkta yer alan Takoran Vadisi'nde, su içindeki yaralı sırtlanı bulanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı sırtlanı tekneye alarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen çizgili sırtlan, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-22 14:38:32<br>

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