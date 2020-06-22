Eve dönmeyen eşi ile babasını öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, Halim Çakırtaş, evi terk edip, baba ocağına dönen dini nikahlı eşi Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da ağır yaraladı.<br>Olay, ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aynur Arslan, 2 ay önce eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti. Bugün Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Aynur Arslan, gitmek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, av tüfeğini alıp, geri döndü. Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan ile akrabaları Fatih Altuntaş'a av tüfeğiyle ateş etti. Çakırtaş olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aynur Arslan' ın öldüğünü belirledi.<br>Hacı Arslan ve Fatih Altıntaş ise ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Arslan da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Altuntaş, tedavi altına alındı.<br>Jandarma ve polis ekipleri, mahalle ile hastane çevresinde güvenlik önlemi alarak, Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-22 16:24:58<br>

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