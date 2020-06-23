Şanlıurfa´da 37 bina karantinaya alındı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 37 bina karantinaya alındı.<br>Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 8, Haliliye ilçesinde 15, Eyyübiye ilçesinde 7, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 2 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.<br>Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle ve 13 binada uygulanan karantinaya sona verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-22 23:49:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.