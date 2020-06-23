Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina karantinaya alındı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ile 12 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Karara göre Karaköprü ilçesinde 8 bina, Haliliye ilçesinde 2 sokak ve 13 bina, Eyyübiye ilçesinde 1 sokak ve 6 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 1 sokak ile 2 bina, Viranşehir ilçesinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ve 12 binada ise karantinaya son verildi.

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