Yalçınkaya yol çalışmalarını denetledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilçede devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.



AkçakaleŞanlıurfa kara yolu, Sevimli, Şekertepe arası beton yol çalışmalarını inceleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, mahalle muhtarı ve yükleyici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bu tür çalışmaları ilçenin bütün mahallerinde yapmayı hedeflediklerini ifade eden Yalçınkaya, uzun ömürlü beton yol çalışmaları kapsamında yolların hem kalitesi arttırılırken hem de 25 yıllık kalıcı çözümler üreteceğini söyledi.

“Hedefimiz kalıcı esereler bırakmak”

İlçeye kalıcı eserler kazandırmak istediklerini Yalçınkaya, “Akçakale’nin en büyük köyü olan sevimli köyü çok önemli bir yerleşim alanıdır. Yol geçmişte asfalt maalesef bu yumuşak zeminde asfalttan sonuç alamadık. Ama Akçakale’de ilk olarak bütün köylerin içerisinde 9 km beton yolu buraya verdik. Bütün hizmetlerde aksıyor bunu dikkate alıp inşallah bu bir başlangıçtır. Akçakale de sevimliden başladık. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah diğer köylere de tekabül edecek. Sevimli’den sonra bu hizmeti alacaklar. Yıllarca dayanacak bir yol her gün yapılıp bozulan değil, kalıcı esereler ve kalıcı yollar yapmak lazım. Bütün köy halkına ekip arkadaşlarımıza büyükşehir belediye başkanımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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