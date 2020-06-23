Yılanların çiftleşme dansı kamerada

Trump, göçmen ve çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya aldı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da yılanların kayalık alandaki çiftleşme dansı kameralara yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken görüldü. Şanlıurfa'da cep telefonuyla çekilen görüntülerde siyah renkli iki yılanın kayalık alandaki otların arasında çiftleşme dansı yaptıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.