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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞUSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Hilvan ilçesindeki kanalizasyon hat döşeme çalışmalarına başladı.

ŞUSKİ alt yapı çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Hilvan ilçesindeki kanalizasyon hat döşeme çalışmalarına başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın tümünde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kalıcı hizmetler üretmek için asırlık çalışmalara imza atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştirirken, aynı hizmeti tüm kent merkezi ve ilçelere de yayıyor.
Alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, personel, iş makinesi ve teknik imkânları ile tüm olanaklarını kullanarak hizmet etmeye devam ediyor.
Hilvan ilçesindeki alt yapı eksikliklerini kısa bir sürede tamamlamayı hedefleyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, sahada uyguladığı kanalizasyon hattı döşeme işlerinde altyapı sıkıntısına tam anlamıyla son vermek için yaklaşık 4 bin 200 metre döşeyerek çalışmaları tekniğine uygun bir şekilde yürütüyor.
Hilvan ilçe halkından başkan beyazgül’e teşekkür
Hilvan ilçesindeki alt yapı çalışmalarının sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ve hizmetlerden memnun olduklarını belirten ilçe sakinleri “Hilvan ilçesindeki alt yapı çalışmaları için ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e çok teşekkür ederiz. Büyükşehir’in hizmetlerini ve çalışmalarını takdir ediyoruz” diye konuştular.

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