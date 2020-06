Belediye binanın hastaneye dönüşmesini mecliste oy birliğiyle karara bağladı

Haliliye Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi Devteşti Mahallesindeki belediyeye ait binanın Sağlık Bakanlığına devri oldu. Karar meclisten oy birliği çıktı.

Haliliye Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantının ana gündemi Devteşti Mahallesinde Haliliye Belediyesine ait binanın Sağlık Bakanlığına devri maddesi oldu. Karar meclisin oy birliği ile kabul gördü. Okunan diğer başkanlık teklifleri de meclisin onayına sunuldu.

Toplantıda konuşa Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, alınacak kararların tüm Haliliye’ye hayırlı olmasını temennisinde bulunarak,“ Bizler uzun istişareler sonucu böyle karar alınması yönünde fikir beyan ettik. Vatandaşlarında bölgede hastane talebi olması üzerine hedefimiz buranın bir hastaneye kavuşturulması oldu. Bu kapsamda çok uğraş verdik. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı ve yardımcısıyla da görüştüm. Bir hastaneye dönüştürülmesi için şuan da mecliste sizlerle de bu konuyu görüşüyoruz. Birçok resmi işlem tamamlandı. Bu meclis işlemi ardından tapu devir işlemleri gerçekleştirilecek. Ve yine buna paralel olarak hastaneye dönüşecek binanın karşısındaki boş arsanın bölgede sosyal donatı, ticari ihtiyaçlar ve otopark ihtiyacını karşılaması için İmam Sekaki Vakfıyla da resmi bir görüşmemiz devam ediyor. Ekiplerimizde Vakıflar Bölge Müdürlüğü gözetiminde çalışmaları sürdürüyor. Her türlü hususta olduğu gibi gerek AK Parti gurubumuz gerekse de Saadet Partisi gurubumuz vatandaşlarımızın menfaati olduğu zaman her zaman birlik ve beraberlik içerinde olmuşlardır ve bizlere destek vermişlerdir. Ben de iki grubun tüm meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Haliliye Belediye Meclisine ev sahipliği yapacak olan yeni toplantı salonu kapılarını meclis üyelerine açtı. Yakın bir dönemde hizmete sunulması beklenen toplantı salonunun ilk konukları Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Halliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları oldu.

Tanıtımı yapılan toplantı salonunda Milletvekili Cevheri ve Başkan Canpolat, katılım gösteren meclis üyeleri ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Bugün Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’yi meclis üyelerimizle ile birlikte meclis tanıtımımızda ağırladık. Kendisi ile birlikte Haliliye ilçemizin sorunlarını hep birlikte istişare ettik. Sorun ve taleplerimizi ilettik. Sağ olsun kendileri de hemen ilgilendiler. Ve sonrasında da takipçisi olacaklarını söylediler. Muhtarlarımız da sorunlarını vekilimize ilettiler. Milletvekilimizle birlikte belediyelerimiz uyum içerisinde bu memlekete, bu vatana, bu insanlara daha iyi nasıl hizmet edebilirizin gayesi içerisindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmaya milletimizin gönüllerine dokunmaya, dualarında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Burada konuşan AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu da “Vekilimiz hem meclis üyelerimizle hem de muhtarlarımızla bir araya geldi. Vekilimiz sorunları yerinde dinledi. Vekilimiz sorunların bir kısmını biliyordu bir kısmını da not alarak hemen devreye girdi. Zaten vekilimiz sahaya hakim bir vekil. Sorunları bilen biri bu yüzden verimli bir toplantı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Toplantının içeriği ile ilgili bilgiler veren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, “Muhtarlarımızla bir araya geldik. Özelde Haliliye’yi genelde Büyükşehir’i istişare ettik. Belediye meclis üyeleri ve muhtarımızın bize iletmiş olduğu hususları çözümü noktasında projeler nasıl üretebiliriz. Sorunları nasıl aşarız bunu ortak akılla görüştük. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Konulara hakim sorunlara çözüm üreten bir yönetimin elinde olmasından dolayı Haliliye ilçemizin geleceği adına çok umutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ekibin çok iyi şeyler başaracağını inanıyorum” diye konuştu.

