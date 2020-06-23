Başkan Beyazgül’den esnaf ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabah saatlerinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Başkan Beyazgül, bugün ise Atatürk Bulvarı, Köprübaşı ve Kapaklı Pasajı esnafını ziyaret ederek burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk ile beraber esnaf ziyaretine çıkan Başkan Beyazgül, esnafa helal ve bereketli kazançlar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.