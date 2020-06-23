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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resulayn’da 132 Kuran öğreticisi törenle mezun oldu

İHA

Şanlıurfa İl Müftülüğünün katkılarıyla İHH tarafından Suriye'nin Resulayn kentinde kurulan Fatih Ders Halkası ve Cezire Medresesi, 132 Kur'anı Kerim öğreticisini mezun etti. Mezuniyete Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.

Resulayn’da 132 Kuran öğreticisi törenle mezun oldu

Şanlıurfa İl Müftülüğünün katkılarıyla İHH tarafından Suriye’nin Resulayn kentinde kurulan Fatih Ders Halkası ve Cezire Medresesi, 132 Kur’anı Kerim öğreticisini mezun etti. Mezuniyete Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaklaşık on yıl boyunca terör örgütlerinin işgali altında büyük bir yıkım yaşayan Resulayn’da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvenin hakim olduğunu hatırlatarak, harekatta şehit düşen Mehmetçikleri ve SMO mensuplarını hayırla yad etti. Bölgedeki büyük tahribatın giderilmesi, hayatın normale dönmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ve yapılması gereken çalışmaların büyük oranda tamamlandığını kaydeden Vali Erin, Resulayn’ın gelecekte daha yaşanabilir bir hale geleceğini, Resulayn halkını teröre teslim etmeyeceklerini ve yanlarında durmaya devam edeceklerini ifade etti.
Şanlıurfa’da 500 bine yakın Suriyelinin yaşadığını ve on yıla yakın süredir Türkiye Cumhuriyetinin onları misafir ettiğini anımsatan Vali Erin, “Hiçbir ayrım yapmadık. Şanlıurfalı kardeşlerimiz neden istifade ettilerse, sizin kardeşleriniz, bizim kardeşlerimiz olan Suriyeliler de aynı şeylerden istifade ettiler” dedi. Resulayn’da sosyal, ekonomik, eğitim başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, her din mensubunun özgürce dinini yaşayabilmesi ve öğrenebilmesi için tedbirler aldıklarını belirten Vali Erin, İHH tarafından kurulan Fatih Ders Halkası ve Cezeri Medresesinde 100 kadın ve 32 erkeğin Kuranı Kerim eğitimi verebilecek şekilde yetiştiğini kaydederek, emeği geçen İHH’ya, müftülüğe ve destek olan herkese teşekkür etti.
Konuşmanın ardından öğreticilere mezuniyet belgeleri ve İHH sponsorluğunda desteklenen 22 yetim çocuğa içerisinde bin 200 Türk Lirası bulunan yardım zarfları teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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