Fare zehri içen Gülistan, kurtarılamadı

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<br>ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde Gülistan B. (19), fare zehri içerek intihar etti.<br>Olay, gece geç saatlerde Viranşehir´e bağlı kırsal Karınca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülistan B., yalnız olduğu sırada fare zehri içti. Ailesi tarafından odada baygın halde bulunan genç kız, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülistan B., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-23 17:58:08<br>

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