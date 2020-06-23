Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde Yesir M.’nin kullandığı plakasız motosiklet, Fuat T.’nin kullandığı 63 E 8062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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