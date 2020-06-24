Şanlıurfa’da bir mahalle, bir fabrika ile 28 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir mahalle, bir konfeksiyon fabrikası ile 28 binada karantina uygulaması başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kararda kent genelinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarıesence Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir konfeksiyon fabrikası ile 28 binada yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine ilgili mahalle, fabrika ve binaların 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Korgun Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi ile 19 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

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