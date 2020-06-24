Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir kilogram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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