Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araç, iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise bir kilogram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.