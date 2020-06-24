Şanlıurfa’da altyapı ve üstyapıda çalışması

Şanlıurfa’da yolların kalitesini her geçen gün arttıran Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar, köprülü kavşaklar, bulvarlar ve yol genişletme çalışmaları ile kalıcı hizmetler üretiyor.

Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde yeni yollar yaparak vatandaşların yaşam kalitesini yükselten büyükşehir belediyesi, bir yandan da altyapı çalışmaları ile uzun ömürlü yollar inşa ediyor.

Açıksu caddesinde yol genişletme ve yağmur suyu drenaj hattı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Haliliye İlçesi Açıksu Caddesinde yol genişletme çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu drenaj hattı döşemesini sürdürüyor. Kış aylarında etkili olan yağışlar sonrası yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ahmet Erseven Mahallesinden Açıksu Caddesine inen arterde yağmur suyu drenaj hattı döşemesi yapıyor.

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir belediyesi Şanlıurfa'daki yollarının kalitesini her geçen gün artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Haliliye ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Piyade Cuma Uçar Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler aynı anda Karaköprü ilçesi Buluntu Hoca Bulvarında da asfalt serimine devam ediyor.

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