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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçakale’de yol çalışması devam ediyor

İHA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin birçok noktasında farklı alanlarda yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Akçakale’de yol çalışması devam ediyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin birçok noktasında farklı alanlarda yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Başkan Yalçınkaya, Akçakale’de son yıllarda tarihinin en büyük ve en köklü yol hamlesini başlattı. İki ay süre zarfında yol anlamında önemli mesafeler kat etti. Bir çok merkez kırsal mahallerde yol çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden başkan Yalçınkaya, farklı malzemeler ile yol çalışmaları İmar yolu açılması, yol genişletme, zemin sıkılaştırma, alt yapı İçme suyu, yağmur suyu drenaj, sıcak asfalt, beton yol, stabilize ve kilitli parke ile çalışmalar aralıksız devam ettiğini söyledi.
Son olarak başkan Yalçınkaya Şanlıurfa, Akçakale, Suruç çevre yolunda devam eden stabilize yol yapım çalışmaları yerinde inceledi.
Ulaşımda önemli hamle başlattık
Yalçınkaya, "Akçakale’nin en önemli sorunlarından birisi olan ulaşım ulaşımda da bir hamle başlattık. Birinci hamlemiz Akçakale Şanlıurfa ana yolu, 8,5 km sıcak asfalt yapacağız. Şimdi ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün gayretiyle Suruç Akçakale çevre yolunu başlattık. Çevre yolun dada inşallah bir başlangıç olarak yeni mezarlığa kadar olan bölümünü şu anda stabilizesini bitirdik arkasın dada asfaltlama çalışmaları başlayacak. Hiç olmasa bu batıdaki mahalleyi Urfa’ya olan bağlantı yolunu bu şekilde kıs mende olsa tamamı daha sonra olacak. Bunu bitirip Akçakaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahalleyi de tozdan, topraktan kurtarıp yaşana bilir bir mahalle gayretimiz bu şekilde devam ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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