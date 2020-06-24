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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK’lardan belediyeye sit alanı tepkisi

İHA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi sit alanı içerisinde kaçak yapılar inşa edildiğini iddia eden sivil toplum kuruluşları basın açıklamasıyla bunu kınadı.

STK’lardan belediyeye sit alanı tepkisi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki tarihi sit alanı içerisinde kaçak yapılar inşa edildiğini iddia eden sivil toplum kuruluşları basın açıklamasıyla bunu kınadı.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yer alan tarihi sit alanı içerisine kaçak yapılar yapıldığının iddia edilmesi üzerine sivil toplum kuruluşları harekete geçti. Kaçak yapılara izin verdiklerini iddia ettikleri Harran Belediyesini kınayan sivil toplum kuruluşları, yapılan yanlıştan kısa sürede dönülmesi çağrısında bulundu.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Şanlıurfa Mimarlar Odası, Şanlıurfalıların tarihi dokuya sahip çıktığını belirterek, “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen ve Unesco’nun Dünya Miras Geçici Listesindeki eserleriyle Dünya tarihine ismini yazdırmış tarihi kent Harran ilçemizin arkeolojik sit ve kentsel sit sınırları içinde yer alan alanlarımız içinde her geçen gün kaçak yapılaşmanın artması tüm Şanlıurfa kamuoyuyla birlikte bizi de kaygılandırıyor. Gönül isterdiki bugün size bu ilçemizdeki başarılı bir çalışmayı anlatalım ama bugünkü konumuz tarihi alanlarımızın katledilmesine şehrin bilinçli teknik insanları olarak gösterdiğimiz tepkidir. Bu kaçak yapıların bir an önce önüne geçilmesidir. Bunun yapılmasına neden olan kişi ve kurumlar, Şanlıurfa’nın tarihiyle oynamanın yanı sıra turizmimize de darbe vurmaktadırlar. Ülkemizde Şanlıurfa denilince insanların aklına iki önemli özellik gelmektedir. Bunların ilki tarihi yapılar, ikincisi ise tarımdır. Harran ilçesinin geçim kaynağının büyük bir bölümü bu iki ana özellik üzerinden sağlanmaktadır. Bugün bu tarihi yapıların içinde kaçak yapıların yapılmasının doğuracağı en büyük zararı Harran halkı, dolaylı olarak da Şanlıurfa ekonomisi görecektir” denildi.
"Karşısında olmaya devam edeceğiz"
Açıklamanın devamında, “Harran ilçemizin tarihi on binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarihi alanlarımızın gelecek nesillere olduğu gibi taşınması için siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Tarihi yapılar siyasi kaygılarımızın çok daha üstünde bir değerdir. Unutmayalım ki geçmişine sahip çıkmayan bir toplum geleceğine yön veremez. Bugün hiçbir Şanlıurfalı tarihine ve ekonomisine zarar gelmesini istemez. Caddeleri, sokakları yerli ve yabancı turist ile dolup taşan bir Şanlıurfa hepimizin hayalidir. Bu hayalimizi sekteye uğratmaya çalışan tüm kişi ve kurumların karşısında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa’daki odalar destek verdi
Şanlıurfa’daki bir çok stk ve odanın da destek verdiği açıklamanın sonunda, “Arkeolojik sit ve kentsel sit alanında bulunan bu denli önemli bir alanda kaçak yapılar ile mücadeleye Şanlıurfa Mimarlar Odası olarak her zaman dahil olmakla birlikte sorumlularla ilgili yasal takibi odamızın avukatları aracılığıyla başlatmış bulunmaktayız. Öncelikle Harran Belediyesini görev ve sorumluluk bilincine varıp bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Bu görevin kötüye kullanılması tarihi yapılarımızın tahribatına kadar gidecektir. Bu tarihi alanlarımızın kaçak yapılarla tahrip edilmesine karşı çıkan Şanlıurfa Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Makine Mühendisleri Odası, Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberi Odası destek vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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