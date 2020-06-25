Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina karantinaya alındı

İHA

Şanlıurfa'da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde yeni karantina kararları aldı. Kurulun kararında, Karaköprü ilçesinde 1 sokak, 35 bina, Haliliye ilçesinde 19 bina, Eyyübiye ilçesinde 9 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 mahalle, 1 sokak, 3 bina, Suruç ilçesinde 1 bina, Viranşehir ilçesinde 1 sokak, 3 bina, Siverek ilçesinde 1 sokak, 1 bina, Hilvan ilçesinde 1 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı
STK’lardan belediyeye sit alanı tepkisi
YEREL HABERLER STK’lardan belediyeye sit alanı tepkisi
Anız yangınında tonlarca saman kül oldu Tonlarca saman alevlere teslim odu
YEREL HABERLER Anız yangınında tonlarca saman kül oldu Tonlarca ...
Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları
YEREL HABERLER Maskesiz kadını uyaran polisin zor anları
Akçakale’de yol çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakale’de yol çalışması devam ediyor
Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı
YEREL HABERLER Polis, ele geçirilen uyuşturucu ile 'Pençe' yazdı
Şanlıurfa'da Erik ve Kiraza rağbet arttı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Erik ve Kiraza rağbet arttı
Şanlıurfa’da altyapı ve üstyapıda çalışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da altyapı ve üstyapıda çalışması
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 ...
Karaköprü’de yeni yol çalışması
YEREL HABERLER Karaköprü’de yeni yol çalışması
Şanlıurfa’da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
Şanlıurfa´da 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa´da silahlı kavga: 7 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da silahlı kavga: 7 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki grup arasında silahlı kavga: 7 ...
Şanlıurfa’da bir mahalle, bir fabrika ile 28 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir mahalle, bir fabrika ile 28 bina ...
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sidar'ın katil zanlısı 3 ay sonra yakalandı
YEREL HABERLER Sidar'ın katil zanlısı 3 ay sonra yakalandı
Fare zehri içen Gülistan, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Fare zehri içen Gülistan, kurtarılamadı
Resulayn’da 132 Kuran öğreticisi törenle mezun oldu
YEREL HABERLER Resulayn’da 132 Kuran öğreticisi törenle mezun oldu
Kızılay Suriye’deki sekizinci mağazasını Resulayn’da açtı
YEREL HABERLER Kızılay Suriye’deki sekizinci mağazasını Resulayn’da ...
Suruç eski belediye başkanı Çevik, tahliye edildi
YEREL HABERLER Suruç eski belediye başkanı Çevik, tahliye edildi
Başkan Beyazgül’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Beyazgül’den esnaf ziyareti
Belediye binanın hastaneye dönüşmesini mecliste oy birliğiyle karara bağladı
YEREL HABERLER Belediye binanın hastaneye dönüşmesini mecliste oy ...
HDP'li eski belediye başkanı tahliye edildi
YEREL HABERLER HDP'li eski belediye başkanı tahliye edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X