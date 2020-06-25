Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 1 mahalle, 4 sokak ve 71 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde yeni karantina kararları aldı. Kurulun kararında, Karaköprü ilçesinde 1 sokak, 35 bina, Haliliye ilçesinde 19 bina, Eyyübiye ilçesinde 9 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 mahalle, 1 sokak, 3 bina, Suruç ilçesinde 1 bina, Viranşehir ilçesinde 1 sokak, 3 bina, Siverek ilçesinde 1 sokak, 1 bina, Hilvan ilçesinde 1 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 sokak ile 26 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.