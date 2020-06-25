Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile kent merkezi ve ilçelerde toplam 77 ev karantinaya alındı. <br>Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vaka görülen Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent merkezi ve ilçelerde 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.<br>Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 27 binadaki karantina uygulaması ise sona erdirildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-25 00:53:42<br>
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