Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 77 ev karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile kent merkezi ve ilçelerde toplam 77 ev karantinaya alındı. <br>Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu vaka görülen Ceylanpınar ilçesinin Alaca Mahallesi ile kent merkezi ve ilçelerde 77 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi.<br>Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 27 binadaki karantina uygulaması ise sona erdirildi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-25 00:53:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.