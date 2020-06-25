Tedbirler boğulma vakalarının önüne geçti

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Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında alınan önlemeler boğulma vakalarının önüne geçti.

“Su hayattır can almasın’’ sloganıyla çalışma başlatan DSİ 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa’da boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla sulama kanallarının çevresine koruyucu tel çit çekerek uyarı levhaları yerleştiriyor. Tarım kentinde sulama sezonunun başlaması ve hava sıcaklığının artması ile beraber her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa’dan Mardin’e uzanan yüzlerce kilometrelik sulama kanallarının çevresine tel çit örülerek uyarı levhaları yerleştiriliyor. Vatandaşlar, yetkililerin aldığı önlemlerin boğulma vakalarının önüne geçtiğini söyledi.

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