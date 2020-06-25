Çalışanların banka promosyonları iyileştirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde görev yapan memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellerin banka promosyonları iyileştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan personelin maaş promosyonları için birçok bankanın katılımı ile “Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon” ihalesi yapıldı. Personeli korumaya yönelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ihalede promosyon ücretlerinin daha yüksek olması için ikinci tura kaldı. Yapılan ikinci tur ihalelerinde ise en yüksek teklifi veren iki banka ile anlaşma sağlandı. Anlaşma sonucu memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli personellere ek promosyon verilerek daha yüksek ek gelir edilmeleri sağlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu ihalede, ikinci tur ihalelerini kazanan bankalara verildi. Böylece ek olarak personel 3 yıl boyunca EFT, havale ve kart ücreti vermeyecek.

İhaleyi kazanan Banka temsilcileri ile protokol imzalayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, 3 yıl için ödenecek olan promosyonun personel için güzel bir kazanım olduğunu ifade ederek, çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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