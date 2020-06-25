Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli yakalandı

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde evi terk eden dini nikahlı eşi Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan'ı av tüfeği ile öldüren, akrabaları Fatih Altuntaş'ı da yaralayan Halim Çakırtaş, jandarma tarafından yakalandı.<br>Olay, pazartesi günü ilçeye bağlı Börüncek Mahallesi'nde meydana geldi. Aynur Arslan, 2 ay önce dini nikahlı eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti. Çakırtaş, eşini ikna edip yeniden eve götürmek için Hacı Arslan'ın evine gitti. Ancak Aynur Arslan gitmek istemeyince, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, bagajdan aldığı av tüfeğiyle geri dönüp, Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan ve akrabaları Fatih Altuntaş'a ateş etti. Aynur Arslan ile babası Hacı Arslan yaşamını yitirdi, Fatih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Çakırtaş'ın, Bayırözü Mahallesi kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Halim Çakırtaş gözaltına alındı.<br>İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Halim Çakırtaş'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-25 16:10:55<br>

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