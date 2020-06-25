Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.