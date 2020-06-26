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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de parke döşeme çalışmaları sürüyor

İHA

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de parke döşeme çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir taraftan yeni yol açma ve stabilizesini yaparken, diğer taraftan ise merkez ve kırsalda parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri son olarak Şeyhçoban Mahallesinde başlattıkları kilitli beton parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy Mahallesinde ise parke döşeme çalışmalarını tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri devam eden çalışmaları tamamlayarak, diğer bölgelerde çalışma başlatmayı hedefliyor.

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