Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahlı eşi ile kayınpederini öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bürüncek kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre evden ayrılan dini nikahlı Aynur Arslan’ı tekrar eve getirmek isteyen Halim Ç., tartıştığı eşi ile kayınpederi Hacı Arslan’I (60) vurarak öldürdü. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı Bayırözü kırsal Mahallesi'nde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şahıs “Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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