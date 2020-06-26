Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı

<br>Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kapı kilitlerini kırarak 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, son girdikleri evde ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.<br>İlçede son bir haftada 5 evde kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Siverek Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlığı Barak K. ile Fırat B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi Ayvanat Mahallesi'nde kapı kilidini kırarak girdikleri bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise kilitleri kırmak için kullandıkları kurbağacık, pense, tornavida gibi malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN<br>2020-06-26 17:02:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.