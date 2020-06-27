Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda ilçelerden Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 27, Karaköprü'de 12, Birecik'te 2, Hilvan'da 6, Siverek’te 2, Viranşehir'de 9, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde birer adres olmak üzere toplamda 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Öte yandan, kentteki 22 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.