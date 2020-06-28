Şanlıurfa'da AYT heyecanı başladı

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT Şanlıurfa’da başladı. Üçüncü oturum olan YDT ise öğleden sonra başlayacak.

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün yapılıyor. İlk oturum olan AYT Şanlıurfa’da sabah saat 10.15’te başladı. Okulun önünde sıraya giren öğrencilere maske verilip ateşleri ölçüldü. Ateşleri ölçülen öğrenciler, üst aramasının ardından sınıflara alındı.

Öğleden sonra saat 13.15’te bitecek sınavın ardından üçüncü oturum olan YDT başlayacak. Saat 15.45’te başlayacak olan son oturum 17.45’te sona erecek. YKS nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da saat 09.30’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ise saat 18.30’da sona erecek.

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