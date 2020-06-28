Sınırdaki anız yangını araca sıçradı Alevler metrelerce yükseğe çıktı

TürkiyeSuriye sınırında çıkan anız yangını, park halindeki bir araca sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınır hattında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın yayılarak arazide park halinde bulunan bir araca sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede aracın yakıt deposuna sıçradı. Araçta başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metrelerce yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken etrafı siyah dumanlar kapladı. Yangın, itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.