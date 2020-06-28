Sınırdaki anız yangını araca sıçradı Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınırdaki anız yangını araca sıçradı Alevler metrelerce yükseğe çıktı

İHA

TürkiyeSuriye sınırında çıkan anız yangını, park halindeki bir araca sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Sınırdaki anız yangını araca sıçradı Alevler metrelerce yükseğe çıktı

TürkiyeSuriye sınırında çıkan anız yangını, park halindeki bir araca sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinin Suriye sınır hattında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangın yayılarak arazide park halinde bulunan bir araca sıçradı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede aracın yakıt deposuna sıçradı. Araçta başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Metrelerce yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken etrafı siyah dumanlar kapladı. Yangın, itfaiyenin çabaları sonucu söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınava giren öğrencilere su dağıtıldı
YEREL HABERLER Sınava giren öğrencilere su dağıtıldı
Haliliye kırsalında yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa'da AYT heyecanı başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da AYT heyecanı başladı
Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı
Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı
YEREL HABERLER Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Konya´daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
YEREL HABERLER Konya´daki kazada ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi Kazada ölen tarım işçileri defnedildi
YEREL HABERLER Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da ...
Şanlıurfa´da YKS´nın ilk oturumu düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da YKS´nın ilk oturumu düzenlendi
Şanlıurfa’da turizm için adımlar atıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da turizm için adımlar atıldı
Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de salgınla mücadele sürüyor
YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER YKS nedeniyle sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa’da YKS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da YKS heyecanı başladı
Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 72 ev karantinaya alındı
Eyyübiye’de personel maaşları iyileştiriliyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de personel maaşları iyileştiriliyor
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı
Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı
Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşi ile babasını öldüren şüpheli ...
Akçakale de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Akçakale de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ...
Şanlıurfa’da 31 yer karantinaya alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 31 yer karantinaya alındı
Viranşehir de Sınav öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Viranşehir de Sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X