Akıntıya kapılan şahıs suda kayboldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da düştüğü sulama kanalında akıntıya kapılan şahıs kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Açmalı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, DSİ'ye ait sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Ahmet El Berho, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polisleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi. Şahsı bulmak için yarın çalışmanın yeniden başlatılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.