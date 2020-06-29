Şanlıurfa'da 55 ev karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakası görülen kent merkezi ve ilçelerdeki 55 ev karantinaya alındı.<br>Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka görülen kent merkezi ve ilçelerde 55 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.<br>Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde 32 binadaki karantina uygulaması ise sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-29 00:37:13<br>
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