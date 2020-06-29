Haliliye’de bakıma muhtaç ailelere hizmet sürüyor

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Haliliye Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor

Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, korona virüs salgınından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Ekipler ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılarken, yaşlı ve engelli bireylerin de saç sakal tıraşını gerçekleştiriyor.

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