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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyazgül işçilerle bir araya geldi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, organize sanayi bölgesini ziyaret edip işçilerle bir araya geldi.

Beyazgül işçilerle bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, organize sanayi bölgesini ziyaret edip işçilerle bir araya geldi.
Yatırımcıların ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirten Beyazgül, organize sanayi bölgesinde bulunan tekstil, çelik üretim ve süt ürünleri fabrikalarını ziyaret ederek üretilen ürünleri inceledi. Buradaki işçilerle sohbet eden Beyazgül, işçilerin talep ve önerilerini tek tek dinledi. Ziyaretlerinde, personelin uyması gereken hijyen kuralları için tavsiyelerde bulunan Beyazgül, her şeyin başında sağlığın geldiğini vurguladı. Ziyaretlerinde Beyazgül’e AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tuna Aksoy eşlik etti.
Ardından Evren Sanayi Sitesine geçen Beyazgül, Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek esnafın talepleri hakkında istişarede bulundu.

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