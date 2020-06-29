Şanlıurfa´da serinlemek için kanala giren genç boğuldu

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, dün serinlemek için DSİ´ye ait sulama kanalına giren ve gözden kaybolan Suriye uyruklu Ahmet el-Berho'nun (17) bugün cesedine ulaşıldı.<br>Olay, dün öğleden sonra Eyyübiye ilçesine bağlı Açmalı Mahallesi´nde meydan geldi. İddiaya göre, sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu Ahmet el-Berho, yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Kanalda yüzen el-Berho, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bu sırada el-Berho´nun akıntıya kapıldığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı, ancak el-Berho´ya ulaşamadı.<br>Sabah saatlerinde tekrar yapılan aramalarda Ahmet el-Berho'nun cesedi akıntıya kapıldığı bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesi yakınlarında bulundu. Sudan çıkarılan Ahmet el-Berho cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-29 17:25:13<br>
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