Şanlıurfa’da 79 adreste karantina uygulaması başlatıldı

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Şanlıurfa’da korona virüs nedeniyle 79 adreste karantina uygulaması başlatılırken, 29 adreste ise karantinaya son verildi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı yeni karara göre Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 15, Haliliye ilçesinde 19, Karaköprü ilçesinde 23, Siverek ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçelerinde birer adres korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 8 ve Ceylanpınar ilçesinde 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.

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