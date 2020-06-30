Gönül rahatlığıyla alışveriş için denetimler sıklaştırıldı

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında salgından korunma tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri sıklaştırdı. Semt pazarlarının girişlerine kurulan dezenfektan istasyonlarıyla vatandaşların salgından korunmasını amaçlayan ekipler, pazara gelen vatandaşlara maske dağıtarak ateşlerini ölçüyor. Ekipler, ayrıca pazar içlerinde sosyal mesafe, tezgah arası mesafe, etiket ve poşet denetimlerini de gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Son dönemlerde kentte artış gösteren pozitif vaka sayısını da dikkate alan zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırırken, mücadelede seviyeyi yüksek tutuyor.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına bariyerler çekip, vatandaşları kurulan dezenfektan istasyonlarına yönlendiriyor. Maske dağıtımı ve ateş ölçümünün de yapıldığı pazar yerlerinde sosyal mesafe, tezgah aralığı ve poşet kontrol denetimleri yapılırken, ekipler esnafa maske dağıtımını da aksatmıyor.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü, ilçede bulunan semt pazarlarında hijyen ve salgın tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

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