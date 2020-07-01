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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin odasını atölyeye çevirdi, eserlerini sosyal medyadan satıyor

DHA

Evinin odasını atölyeye çevirdi, eserlerini sosyal medyadan satıyor

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, heykeltıraş ve ressam Muhammed Said Erbaş (27), maddi imkansızlık nedeniyle atölye açamayınca evinin bir odası atölyeye dönüştürdü. Yaptığı heykelleri ve resimleri sosyal medya üzerinden sergileyip, satan Erbaş'ın en büyük hayali ise memleketinde büyük bir atölye açmak.<br>Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Muhammed Said Erbaş, Malatya İnönü Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra evine döndü. Çocukluğundan bu yana hayali olan heykeltıraşlığı evinin bir odasını çevirdiği atölyede yapmaya başlayan Erbaş, yaptığı eserleri ise sosyal medyadan sergileyerek isteyen olursa satıyor. <br>'EVİNİ ATÖLYE YAPTI'<br>Mezun olduktan sonra ailesiyle kaldığı bir evin odasını atölye çevirdiğini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:<br>"Heykelleri mermer, alçı, ağaç, metal, polyester, beton, strafor ve taşlardan yapıyorum. Heykellerimi görenler hayranlıkla bırakıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı atölye açamadım. Kendi imkanlarımla evde bir odayı atölyeye çevirdim. Bana ait şu an 15 eserim var. Eserler vatandaşlar ve çevrem tarafından çok beğeniliyor. Yaptığımı eserleri kendi adıma açtığım sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Eserlerim belli bir süre sonra sanatseverler tarafından çok ilgi görmeye başladı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sipariş aldım."<br>'SANATÇI ZORLUK TANIMAZ'<br>Yaptığı eserlerin fiyatının 100 TL'den 40 bin TL'ye kadar çıktığını aktaran Erbaş, "Sanatçı zorluk tanımaz. Sanatçı imkan yoksa, imkan oluşturmaya çalışır. Ben de bunu yaptım. Atölyem yok diye heykel yapmaktan da vazgeçebilirdim. Ancak bunu yapmadım. Mücadele etmek istedim. Şimdi de mücadelemin meyvelerini topluyorum. Eserlerimi sattıktan sonra ilk amacım Viranşehir'de güzel bir atölye açmak. İnşallah eserlerimi herkese gösterecek bir atölyeye kavuşurum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-01 08:11:48<br>

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