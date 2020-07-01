Şanlıurfa'da motosikletiyle kaza yapan Irak uyruklu inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Iraklı Sabah Şurtani'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan Şurtani, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabah Şurtani'nin, 5 yıldır Şanlıurfa'da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.
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