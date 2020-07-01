Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen ilk anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şenocak kırsal Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç ise yaralandı.



Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Akşam saatlerinde Şenocak kırsal Mahallesi’nde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın fitilini ateşleyen sabahki ilk kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde tarafların kadın erkek demeden taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları görüldü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada taraflardan birinin araçla uzaklaşmaya çalıştığı gözlendi.



Olayın geçmişi

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İbrik kırsal Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Araya girenler kavgayı ayırdı. Akşam saatlerinde Şenocak Mahallesi’nde tekrar karşılaşan aileler, yeniden kavga etti. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada Halil Erçel ile Ali Erçel olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Erçel, Mahmut Kırmızıkılıç ve Hamit Kırmızıkılıç yaralandı. Kavgada silah kullandığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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