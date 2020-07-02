Şanlıurfa’da kalpazanlara eş zamanlı operasyon: 6 tutuklama Operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 6’sı tutuklandı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde piyasaya sahte banknot sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, piyasaya sahte banknot sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “Parada sahtecilik” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 16 bin lira değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.