Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen ekiplere operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap, 6 kilo esrar, 150 gram eroin, 100 gram metamfetamin ve 3 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-02 13:15:20<br>
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