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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri genişletildi

İHA

Şanlıurfa Valiliği, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmasıyla yapılacak denetimlerin çerçevesinin genişletildiğini duyurdu.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri genişletildi

Şanlıurfa Valiliği, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı, iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmasıyla yapılacak denetimlerin çerçevesinin genişletildiğini duyurdu.
Bu amaçla berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park, piknik alanları gibi yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemler belirlenerek, genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.
Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse vatandaşlar tarafından riayet edilmesinin, salgınla mücadele açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılan genelgede söz konusu yerlerin düzenli olarak denetleneceği belirtildi. Denetim planlamasının, her bir iş yeri ya da mekan ayda en az bir kez denetlenecek şekilde yapılacağı ifade edildi. Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk, yerel yönetimler, il, ilçe müdürlükleri ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirleneceği açıklandı. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin arttırılacağı belirtildi. Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yer verilen genelgeye göre, bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edileceği ifade edildi.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin tereddüt oluşturmayacak şekilde başlatılacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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