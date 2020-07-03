Şanlıurfa’da maske dağıtımı sürüyor

Şanlıurfa’da sirkülasyon ve yoğunluğun yüksek olduğu bölgelerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da vatandaşlara maske dağıtımına devam ediyor. Toplu alanlarda sosyal mesafeyle ilgili olarak gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, ateş ölçer cihazlarla denetimlerini sürdürüyor.

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