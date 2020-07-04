Şanlıurfa'da 83 adres karantinaya alındı

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 83 adreste karantina uygulaması başlatılırken, 36 adreste ise sonlandırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 3, Bozova'da 1, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 13, Haliliye'de 19, Harran'da 5 Hilvan'da 2, Karaköprü'de 12, Siverek'te 4, Suruç' ta 3 Viranşehir'de 16 olmak üzere toplam 83 farklı adreste karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan kente 36 adreste ise karantina uygulaması sonlandırıldı.

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