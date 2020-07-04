Düğün sezonu açılmasıyla altında hareketlilik başladı

Şanlıurfa’da uzun süredir kapılarını kapatan düğün salonları yeniden etkinlikler için faaliyete geçti. Düğün sezonunun başlamasıyla altın piyasasında da azda olsa hareketlilik yaşanmaya başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında düğün salonları, mart ayında geçici süreyle faaliyetlerini durdurmuştu. Bununla birlikte pek çok çift de özel günlerini ya iptal etti ya da erteledi. Normalleşme süreciyle birlikte düğün salonlarının belirli kurallar çerçevesinde 1 Temmuz’da kapılarını açmasıyla Şanlıurfa’nın Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda hareketlilik az da olsa yaşanmaya başladı. Yatırımcılar tarafından ’güvenli liman’ olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan artış da bu süreçte devam ediyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla altında hareketlilik beklediklerini belirten kuyumcu Bülent İzgördü, “Şu anda altının gramını 363 liradan satışa sunuyoruz. Bir akıtma 100 gram, 100 gram Frenk bağı 100 gram, toplam 200 gramı 363 ile çarpsak 75 bin liraya tekabül ediyor. Düğünlerde olmasa olmazı olan bu altındadır. Düğünlerde altın ürünlerin alınırsa yaklaşık 200 bin lira tutuyor. Şu anda altın en yüksek seviyelerde seyrediyor. Bütün herkesin altına yönelmesi, sığınacak bir liman olarak sığınılması altının bu kadar yükselmesine neden oldu. İnşallah düğün mevsiminin açılmasıyla işlerin açılacağını düşünüyorum. Şu an da tam altının eski tarihlisi 2 bin 545 lira, yarım altın bin 275 lira ve çeyrek ise 645 liradır. Yeni yarım altın bin 295 lira, tam altın 2 bin 580 lira çeyrek 650 liradır” dedi.

“Altınla ilgili bir ön gürü yapamıyoruz, sürekli değişiyor”

Kuyumcu Ali Osman Keşküş te, “Altın son durum olarak biraz yükseliş seviyesindedir. Vatandaşların altına olan talebi az. Altınla ilgili bir ön gürü yapamıyoruz. Saatler içinde birkaç kez fiyat değişiyor. Düğün sezonunun açılmasıyla vatandaşlar, 23 parça altın alıyor. 100 bin liralık altın alacağına 50 bin liralık alıyor. Eskiden düğün masrafı her şey dahil 100 bin liraydı. Şimdi sadece altın bu kadar tutuyor” şeklinde konuştu.

Vatandaş Şehmus Olukçu da, “Çocuğumun nişanını ve düğününü yapacağız. Altın fiyatları çok yüksek. Çeyrek altın 700 lira olmuş. Kuyumcular altını nasıl satıyorlar, nasıl kazanıyorlar bilemiyorum” diye konuştu.

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