Şanlıurfa'da 92 ev, karantinaya alındı

<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 92 ev, karantinaya alındı.<br>Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 92 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.<br>Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 29 binada uygulanan karantina ise sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-05 15:46:31<br>

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