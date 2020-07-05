Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

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<br>Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da anız yangınından çıkan duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda 4 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini azaltması nedeniyle meydana gelen kazada Murat Cıncık idaresindeki 06 BJD 816 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Mehmet Ok yönetimindeki 63 M 7844 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Özbudak'ın kullandığı 35 ABC 377 plakalı otomobil ile Kemal Kılıç yönetimindeki 06 BK 0933 plakalı otomobil de kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada sürücülerden Murat Cıncık ile yolcular Mustafa Taptak ve Emine Özger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kent merkezindeki hastanelere götürdü Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-07-05 16:13:44<br>

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