Baraj gölüne giren genç boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölüne giren 23 yaşındaki genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal Mahallesindeki Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Yunus Çiftçi (23) serinlemek için suya girdi. Yüzerek kıyıdan uzaklaşan Çiftçi, gözden kayboldu. Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polisleri, şahsı arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.